Aston Villa kann nach drei sieglosen Spielen gewinnen und schlägt den Tabellenzehnten Brighton auswärts mit 2:0.

Villas Matty Cash bringt das Team von Steven Gerrard in der 17. Minute mit 1:0 in Führung, in der 68. Minute macht Ollie Watkins mit dem 2:0 den Deckel drauf. Damit kommt Aston Villa (12. Tabellenplatz) auf drei Punkte in der Tabelle an Brighton heran.

Artikelbild: Imago