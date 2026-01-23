Nach Dzeko-Coup: Muslic holt Ex-Rapidler zum FC Schalke

Nach dem Transfer-Coup um Edin Dzeko steht der FC Schalke 04 nun kurz vor der Verpflichtung von Dejan Ljubicic.

Der Mittelfeldspieler von Dinamo Zagreb soll in Kürze zum deutschen Zweitligisten wechseln. Mehrere kroatische Medien berichten übereinstimmend, dass sich beide Klubs bereits einig sind und nur noch letzte Vertragsdetails geklärt werden müssen. Sky kann diese Infos bestätigen.

Ljubicic spielte zuletzt – unter anderem aus familiären Gründen – bei Zagreb keine Rolle mehr und soll bereits gute Gespräche mit Miron Muslic geführt haben. Am Wochenende wird der 28-Jährige in Gelsenkirchen erwartet.

Sollten keine unerwarteten Hindernisse mehr auftreten, dürfte der Transfer in den kommenden Tagen offiziell abgeschlossen werden. Der ehemalige Rapid-Profi würde damit die nächste Verstärkung für den Kader von Miron Muslic darstellen.

Muslic verrät: So lief der Dzeko-Deal

(Red.) / Bild: Imago