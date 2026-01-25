Nach Dzeko-Transfer: Schalke gibt Stürmer ab

Nach der Verpflichtung von Edin Dzeko trennt sich Schalke 04 von Angreifer Moussa Sylla. Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, stehe der 26-Jährige vor einem Wechsel ins Ausland, daher sei Sylla auch im Ligaspiel am Sonntag (13.30 Uhr live auf Sky) gegen den 1. FC Kaiserslautern nicht mehr im Kader.

Nach Sky-Informationen wechselt Sylla in die USA zu New York City FC, demnach kassiere Schalke rund sieben Millionen Euro an Ablöse inklusive Boni. „Schalke 04 und der aufnehmende Verein haben eine grundsätzliche Einigung erzielt“, hieß es von Klubseite.

Sylla war im Juli 2024 vom französischen Zweitligisten Pau FC nach Gelsenkirchen gewechselt. Nach 16 Toren in seiner Premierensaison kommt der Stürmer in dieser Spielzeit in 17 Partien nur auf vier Treffer. Zuletzt hatte Schalke mit der Verpflichtung des einstigen Bundesliga-Torschützenkönigs Dzeko für Aufsehen gesorgt, beim Spitzenreiter der 2. Liga unterschrieb der 39 Jahre alte Stürmer aus Bosnien-Herzegowina einen Vertrag bis zum Ende der Saison.

(SID)/Bild: Imago