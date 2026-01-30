Nach einem halben Jahr: Salzburg gibt Rasmussen ab

Nach nur einem halben Jahr verlässt Jacob Rasmussen den FC Red Bull Salzburg und wechselt fix in die zweite deutsche Bundesliga zum 1. FC Kaiserslautern.

Damit geht die Zeit des 28-jährigen Dänen bei Salzburg nach nur sechs Monaten wieder zu Ende. In seiner Zeit bei den „Bullen“ kam er auf 32 Einsätze in 35 möglichen Begegnungen.

Marcus Mann, Geschäftsführer Sport bei Salzburg: „Jacob ist ein Spieler mit Qualität und hoher Professionalität. Auch wenn seine Zeit bei uns leider kürzer ausfällt als ursprünglich geplant, hat er sich stets vorbildlich verhalten und alles für die Mannschaft gegeben. Wir bedanken uns für seinen Einsatz und wünschen Jacob beim 1. FC Kaiserslautern sportlich wie persönlich nur das Beste.“

Bild: GEPA