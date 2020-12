Nach Eklat: PSG & Basaksehir mit starker “No to Racism”-Aktion

via

via Sky Sport Austria

Nach dem Eklat von Dienstag zeigen sich die Profis von Paris Saint-Germain und Istanbul Basaksehir vereint und zeigen Rassismus die Rote Karte.

Mit einer gemeinsamen “No to Racism”-Aktion in besonderen T-Shirts beim Aufwärmen solidarisieren sich beide Klubs mit Basaksehirs Co-Trainer Pierre Webo, der am Dienstag offenbar vom 4. Offiziellen rassistisch beleidigt wurde.

Paris und Basaksehir mit der Black-Lives-Matters-Geste zu Spielbeginn



