Nach erfolgreicher WM-Quali: 45.000 Fans feiern Haaland und Co.

Während Österreich noch darum zittert, haben Norwegens Fußball-Männer ihre ebenfalls 28 Jahre andauernde WM-Durststrecke bereits beendet.

Erling Haaland und Co. sind nach der ersten erfolgreichen WM-Qualifikation seit 1998 mit einer großen Feier in der Heimat empfangen worden. Tausende Fans jubelten dem Team am Montagabend zu, als es auf den Balkon des Osloer Rathauses trat. Der Sender NRK berichtete unter Berufung auf Polizeiangaben von 45.000 Fans auf dem Rathausplatz.

Laut NRK-Angaben wollten die Spieler die Feier anschließend in einem Osloer Nachtclub fortsetzen. Auf dem Rathaus-Balkon hatte ihnen unter anderen Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Störe zu ihrer Leistung gratuliert. Das Team von Trainer Stale Solbakken hatte am Sonntagabend in Mailand mit 4:1 gegen Italien gewonnen und damit den letzten kleinen Zweifel am WM-Ticket eliminiert.

(APA) / Bild: Imago