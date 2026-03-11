Nach fast 550 Tagen! Routinier vor Comeback im Bayern-Tor

Am Mittwoch saß Jonas Urbig mit der Mannschaft des FC Bayern im Flugzeug zurück nach München, am Samstag wird der 22-Jährige aber nicht im Tor stehen können. Er wird aller Voraussicht nach von einem Routinier vertreten.

Im Bundesligaspiel bei Bayer Leverkusen (Sa., 15:30 Uhr live auf Sky Sport – mit Sky X um 15Euro/Monat die Deutsche Bundesliga live streamen) dürfte Sven Ulreich nach langer Pause wieder einmal im Tor des FC Bayern stehen.

Urbig war beim 6:1-Kantersieg des deutschen Rekordmeisters in Bergamo in der Schlussphase mit Atalanta-Stürmer Nikola Kritovic zusammengeprallt und musste behandelt werden.

Nach Vereinsangaben wurde der Keeper nach dem Spiel mit Sehstörungen ins Krankenhaus gebracht. Urbig, der den ebenfalls angeschlagenen Stammkeeper Manuel Neuer im Tor ersetzt hatte, wurde genau untersucht. Mittlerweile hat der FCB auch die Diagnose bekanntgegeben. Urbig erlitt eine Gehirnerschütterung und wird wie Alphonso Davies und Jamal Musiala vorerst pausieren.

Kompany über Verletzte: „Das braucht seine Zeit“





Ulreich vor Comeback nach fast eineinhalb Jahren

Da auch Neuer nach seinem Muskelfaserriss noch nicht wieder fit ist, steht Ulreich nach einer langen Pause vor seinem Comeback im Tor des Rekordmeisters. Der 37-Jährige hatte am 21. September 2024 beim 5:0-Sieg in Bremen zwischen den Pfosten gestanden. Zwischen diesem Einsatz und seinem nächsten am dem kommenden Samstag liegen damit 537 Tage. Ulreich hat bisher 103 Pflichtspiele für den FC Bayern bestritten.

Nach Bergamo war er als zweiter Torhüter mitgereist, dritter Keeper war der erst 16 Jahre alte Jugendtorwart Leonard Prescott aus der U19 des FCB.

HIGHLIGHTS | Atalanta Bergamo – FC Bayern | Achtelfinal-Hinspiel



(skysport.de)

Beitragsbild: Imago