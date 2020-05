Nach Favre-Aussagen denkt Matthäus: “Er weg, Kovac kommt!”

Matthäus über Kovac: “Weiß, wie man Titel gewinnt”

Der ehemalige Bayern-Trainer sei in Matthäus Augen eine naheliegende Variante. Nicht nur, weil er gerade vereinslos ist. “Niko Kovac weiß, wie man Titel gewinnt. Das hat er erst in Frankfurt gezeigt und dann auch beim FC Bayern”, so der ehemalige Weltfußballer. Ob “bei Favre noch genug Biss da ist”, müsse man beim BVB nach der erneuten Niederlage gegen die Münchner ohnehin diskutieren.

Favre: ”Ich werde darüber sprechen, in ein paar Wochen”



Obwohl Favre selbst in der Kritik steht und den Meistertitel wohl wieder an den Nagel hängen kann, sieht er das Spiel seines Teams gegen die Münchner weniger kritisch. “Ich finde unser Spiel war insgesamt in Ordnung. Unserer erste Halbzeit am Anfang und auch die zweite Hälfte war ganz OK. Klar haben ein paar Sachen gefehlt. Die letzte Beschleunigung, ein paar letzte Pässe und natürlich waren es zu wenig Schüsse aufs Tor”, monierte der Übungsleiter.

Ob Favre diese Kanten selbst aus dem Spiel der Dortmunder schleifen wird oder schon bald ein anderer Trainer an der Seitenlinie der Schwarz-Gelben steht, bleibt vorerst abzuwarten. Gespannt auf Favres Statement “in ein paar Wochen”, darf man allemal sein.

