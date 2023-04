Nach Fehler in Dortmund: Schiedsrichter Stegemann stellt Strafanzeige nach Drohungen

Nach seinem womöglich spielentscheidenden Fehler beim deutschen Fußball-Bundesligaspiel zwischen Bochum und Titelkandidat Borussia Dortmund (1:1) hat Schiedsrichter Sascha Stegemann ernst zu nehmende Drohungen erhalten.

Ihm und seiner Familie sei „sehr konkret gedroht“ worden, sagte der 38-Jährige am Sonntag auf Sport 1. Er habe sich daher veranlasst gesehen, Strafanzeige zu erstatten. Auch „zeitliche Schutzmaßnahmen“ würden im Raum stehen.

Borussia Dortmund distanzierte sich am Sonntag von ausfallenden Kommentaren. Anfeindungen jeder Art könne man – aller Enttäuschung zum Trotz – „nicht einmal im Ansatz tolerieren“, betonte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Sein Club hat den ersten Meistertitel seit 2012 durch das Remis am Freitag in Bochum nicht mehr in der eigenen Hand.

Stegemann hatte bei einem Foul von Danilo Soares an BVB-Stürmer Karim Adeyemi im Bochumer Strafraum keinen Elfmeter gepfiffen. Der Video-Assistent Robert Hartmann stufte die Szene nicht als klare Fehlentscheidung ein und gab Stegemann daher kein Signal, sich den Zweikampf am Bildschirm noch einmal selbst anzuschauen. Stegemann gab im Nachhinein mehrfach öffentlich seinen Fehler zu. „Wir akzeptieren die Einsicht und damit ist es jetzt für uns erledigt“, sagte Watzke am Sonntag. „Wir haben unseren Ärger über diese Fehlentscheidung der Herren Stegemann aber auch Hartmann deutlich zum Ausdruck gebracht. Das war definitiv krass. Aber jetzt muss es auch gut sein.“

Die Dortmunder wollen ihren Fokus jetzt auf die ausständigen Runden und das Fernduell mit Serienmeister Bayern München richten. Jungstar Youssoufa Moukoko glaubt weiter an den Meistertitel. „Es sind noch vier Spiele, und es ist noch gar nicht vorbei“, erklärte der 18-Jährige im vereinseigenen TV. „Wir lassen uns von keinem Gegner, von keinem Schiri, von keiner Krankheit aufhalten. Wir sind fest davon überzeugt. Wir werden alles versuchen, den Druck bis zum Schluss hochzuhalten.“

