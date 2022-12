Nach frühem Karriereende: Ex-Salzburger Mwepu wird Jugendtrainer in Brighton

via

via Sky Sport Austria

Neue Ziele nach dem frühen Karriereende: Enock Mwepu wird rund drei Monate nach seinem Rücktritt als Aktiver bei seinem letzten Verein Brighton & Hove Albion FC als Jugendtrainer anheuern.

Wie der englische Erstligist mitteilt, wird der ehemalige Salzburg-Profi als U9-Trainer der Akademie tätig sein und soll so nach seinem Karriereende mit nur 24 Jahren sein fußballerisches Wissen weitergeben. Coach Roberto De Zerbi freut sich für seinen ehemaligen Schützling über dessen neue Rolle: „Wir sind sehr froh, dass sich Enock entschieden hat, hier bei unserem Verein zu bleiben und seine Erfahrung nutzt, um zu helfen junge Spieler zu entwickeln. Das ist das nächste Kapitel seiner Fußballerkarriere.“

Freund über Mwepu-Karriereende: „Tut extrem weh“

Anfang Oktober musste der einstige sambische Teamspieler seinen Rücktritt erklären, nachdem bei ihm eine vererbte Herzerkrankung festgestellt wurde. „Ich habe vor, in irgendeiner Funktion weiter tätig zu bleiben“, kündigte Mwepu bereits damals an. Für Salzburg kam er ab 2017 auf insgesamt 119 Matches (18 Tore, 20 Assists) und holte dabei vier Meistertitel und drei Cup-Trophäen. Für Brighton bestritt er 27 Partien und ist mit einer Ablösesumme von 23 Millionen Euro der teuerste Zugang in der Vereinshistorie der „Seagulls“.

VIDEO: Mwepu tänzelt zu Treffer gegen Hartberg

(Red.)

Beitragsbild: Imago.