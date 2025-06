Nach fünf Jahren: Schwab verlässt PAOK

ÖFB-Legionär Stefan Schwab verlässt PAOK Thessaloniki nach fünf Jahren. Das gab der Klub am Montag bekannt.

Der 34-Jährige stand für die Griechen in 241 Pflichtspielen auf dem Feld. Der Ex-Rapidler erzielte dabei 34 Tore und lieferte 23 Assists. 2021 gewann Schwab mit PAOK den griechischen Pokal, 2024 auch die griechische Meisterschaft. Zudem übernahm Schwab in der Saison 2023/24 auch das Kapitänsamt bei PAOK.

„Er kam als Mann, und fünf Jahre später geht er als Champion, Pokalsieger und Kapitän. Eine lange und schöne Reise ist zu Ende“, schrieb PAOK in den sozialen Netzwerken und richtete dankende Worte an den ÖFB-Legionär. „Ein außergewöhnlicher Fußballer, ein makelloser Profi, ein wunderbarer Mensch. Stefan, vielen Dank für alles, was du dem Team gegeben hast. Du hast immer einen Platz in unserer schwarz-weißen Familie.“

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Schwab vor Rückkehr nach Österreich?

Wo die Zukunft des Mittelfeldspielers liegt, ist aktuell noch offen. Immer wieder wurde mit einer Rückkehr nach Österreich – unter anderem zum SK Rapid – spekuliert. Laut einem Bericht der Oberösterreichischen Nachrichten soll sich allerdings ein weiterer Klub aus der ADMIRAL Bundesliga intensiv mit Schwab beschäftigen: Die SV Ried.

Der Aufsteiger soll auf der Suche nach einem erfahrenen Mann fürs Mittelfeld sein und sich mit einer möglichen Verpflichtung des Salzburgers beschäftigen. Jedoch soll laut dem Bericht auch ein deutscher Zweitligist an einer Verpflichtung interessiert sein. Und auch Ex-Klub Rapid soll noch nicht aus dem Rennen um den 34-Jährigen ausgestiegen sein.

Bild: Imago