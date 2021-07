Nach geplatztem England-Wechsel: Kara “wieder in der Spur”

Rapid-Torjäger Ercan Kara hat den geplatzten Wechsel nach England inzwischen gut verdaut. Swansea City aus der Championship – der 2. englischen Liga – hatte zunächst Interesse am Angreifer, verlor dieses aber nach einiger Zeit wieder.

“Da hat er etwas gehadert, aber jetzt ist er wieder in der Spur, hat einen klaren Kopf”, sagte Rapid-Sportdirektor Zoran Barisic der “Krone”.



Nach dem Wechsel von Yusuf Demir zum FC Barcelona rechnet Barisic nicht mehr mit weiteren Abgängen aus Hütteldorf. “Ich gehe zu 100 Prozent davon aus, dass der jetzige Kader auch gegen Sparta Prag zur Verfügung steht”, so Barisic.

In zehn Tagen am 20. Juli steht für den SK Rapid im Allianz Stadion das erste wichtige Duell der Saison an. Gegen den tschechischen Vizemeister Sparta Prag wollen die Grün-Weißen die 3. Runde der Champions-League-Qualifikation erreichen. Das Rückspiel steigt am 28. Juli.

Bild: GEPA