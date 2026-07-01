Nach Griechenland-Leihe: Neuer Klub für Hartbergs Mijic

Patrik Mijic setzt seine Karriere in Kroatien fort. Der 27-jährige Stürmer verlässt den TSV Hartberg und wechselt zum Erstligisten HNK Gorica.

Zuletzt war Mijic seit Jänner an den griechischen Klub Kifisia verliehen. Dort kam der Angreifer auf zehn Pflichtspieleinsätze, blieb jedoch ohne Torerfolg und Assist.

Zum TSV Hartberg war Mijic im Sommer 2024 gewechselt. In 54 Pflichtspielen für die Oststeirer erzielte der Offensivspieler 23 Tore und bereitete neun weitere Treffer vor.