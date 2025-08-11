Nach grobem Foulspiel: Sperre gegen GAK-Profi Fofana steht fest

Der Senat 1 der österreichischen Bundesliga hat die Sperre gegen GAK-Akteur Sadik Fofana verkündet.

Der Mittelfeldspieler flog beim Gastspiel bei Red Bull Salzburg (0:5) in der ersten Hälfte mit Rot vom Platz. Fofana hatte „Bullen“-Spieler Sota Kitano hart am Knöchel getroffen – der Japaner musste vom Platz getragen werden und fällt laut Vereinsangaben „auf unbestimmte Zeit“ aus.

Nun steht die Sperre gegen den GAK-Mittelfeldspieler fest: Der 22-jährige Fofana muss aufgrund von „rohem Spiel“ zwei Partien aussetzen.

„Komplett dummes Foul“: Silberberger kritisiert Rotsünder Fofana

Bild: GEPA