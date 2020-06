Nach Hamilton-Kritik: Mehrere Formel-1-Piloten äußern sich zu Rassismus-Debatte

Weitere Formel-1-Piloten haben sich nach den kritischen Aussagen von Lewis Hamilton in der Diskussion um Rassismus und Polizeigewalt in den USA positioniert.

“Es ist unsere Verantwortung, uns gegen Ungerechtigkeiten auszusprechen. Seid nicht still”, schrieb der 22-jährige Ferrari-Fahrer Charles Leclerc auf Twitter. Gegen Rassismus müsse etwas getan werden, betonte der Teamkollege von Sebastian Vettel.

Der 20-jährige McLaren-Pilot Lando Norris aus Großbritannien rief seine Anhänger auf, sich zu engagieren. Ebenso dessen Landsmann George Russell. “Mehr denn je brauchen wir jetzt Frieden und Gleichheit in der Welt. Es ist an der Zeit, dass wir alle zusammenstehen und den Rassismus aus unseren Gesellschaften vertreiben. (…) Wir sind alle dafür verantwortlich, dass die Ungerechtigkeiten aufhören”, schrieb der 22-Jährige vom Williams-Team.

I have fans and followers. Support and love. And I have power through this to lead and inspire so many. But we also stand for what’s right. This time I ask you to do something and take action. Click the link and make a difference… #blacklivesmatter https://t.co/IrVrgU2JBA pic.twitter.com/ee2A0goz84

— Lando Norris (@LandoNorris) June 1, 2020