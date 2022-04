Nach Handy-Eklat: Mutter reagiert wütend auf Ronaldos Entschuldigung

via

Cristiano Ronaldo schlug nach der enttäuschenden Niederlage gegen Everton einem jungen Fan wutentbrannt dessen Handy aus der Hand. Nachdem er sich via Instagram zu entschuldigen versuchte, äußert sich nun die Mutter des 14-Jährigen zu dem Vorfall.

Diese reagiert jedoch anders als von Ronaldo erhofft, auf die Entschuldigung. Im Liverpooler Echo zeigte sich die Mutter weiterhin wütend über die Attacke auf ihren Sohn: „Er ist ein autistischer Junge und wurde von einem Fußballspieler angegriffen, so sehe ich das als Mutter. Wir haben das Angebot, zu United zu gehen, dankend abgelehnt, weil Jake nicht dorthin will und er Ronaldo nicht sehen will. Das hat er ziemlich deutlich gemacht.“

„Ich möchte mich für meinen Ausbruch entschuldigen und, wenn möglich, diesen Fan einladen, ein Spiel im Old Trafford zu sehen, als Zeichen von Fairplay und Sportlichkeit. Es ist nie einfach, in schwierigen Momenten wie dem, den wir gerade erleben, mit Emotionen umzugehen. Dennoch müssen wir immer respektvoll und geduldig sowie ein Vorbild für alle jungen Menschen sein, die das schöne Spiel lieben“, so der Portugiese über Instagram.

Ronaldo droht Ärger mit der Polizei

Wegen Ronaldos Wutausbruch sind polizeiliche Ermittlungen eingeleitet worden, auch er selbst soll vernommen werden. Die zuständige Merseyside Police bestätigte dies am Sonntag. Es soll mit allen beteiligten Parteien gesprochen werden, so die Behörde in einer Stellungnahme, über die britische Medien berichteten.

