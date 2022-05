via

via Sky Sport Austria

Mittelfeldspieler Youba Diarra wird nach seiner Leihe zum FC Red Bull Salzburg zurückkehren.

Der 24-Jährige war seit Jänner an den TSV Hartberg verliehen und absolvierte für die Oststeirer 14 Einsätze in der ADMIRAL Bundesliga. Diarra steht bei den Bullen seit Jänner 2018 unter Vertrag – es folgten Leihgeschäfte u.a. mit Wiener Neustadt, FC St. Pauli und den New York Red Bulls.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Beitragsbild: GEPA