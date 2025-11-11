Nach historischer Gruppenphase: ÖFB-U17 kennt Gegner für 1/16-Finale

Die ÖFB-Auswahl von Hermann Stadler trifft im 1/16-Finale der U17-WM in Katar auf Tunesien!

Nach drei Siegen aus drei Spielen in der Gruppenphase zählen die Österreicher zu den besten Gruppensiegern des Turniers. Tunesien belegte mit lediglich einem Sieg den dritten Platz in Gruppe D.

Sollte man diese Hürde meistern, könnte mit England ein namhafter Gegner im Achtelfinale warten. Die jungen „Three Lions“ müssten sich dafür gegen die Republik Korea durchsetzen.

Auf den Nachbarn Deutschland könnte Österreich in einem möglichen WM-Halbfinale treffen. Wann genau das Spiel gegen Tunesien stattfinden wird, ist noch nicht bekannt. Die Runde der letzten 32 findet am Freitag und Samstag (14. und 15. November) statt.

„Soll nicht das Ende gewesen sein“ – Jozepovic nach Einzug in die KO-Phase

Deutschland trifft auf Burkina Faso

Nachdem die DFB-Junioren am gestrigen Montag mit einem 7:0-Erfolg gegen El Salvador als Gruppensieger in die Runde der letzten 32 eingezogen sind, steht nun auch der K.o.-Runden-Gegner der Truppe von Coach Marc Meister fest.

Deutschland trifft auf Burkina Faso. Eigentlich hätten die DFB-Junioren erneut Gruppengegner Kolumbien gespielt (elftbester Gruppensieger vs. zehntbesten Gruppenzweiten). Da dies in den Regularien der FIFA jedoch ausgeschlossen wird, geht es für Deutschland nun gegen den neuntbesten Zweiten – Burkina Faso.

