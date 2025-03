Nach Horror-Foul an Mateta: Mega-Sperre für Roberts

Nach dem Horror-Foul an Jean-Philippe Mateta ist Torhüter Liam Roberts vom englischen Fußball-Zweitligisten FC Millwall für sechs Spiele gesperrt worden. Das teilte der englische Fußballverband FA am Freitag mit. Der 30-Jährige hatte im FA Cup gegen Oliver Glasners Crystal Palace Mateta nach einer missglückten Rettungsaktion brutal mit den Stollen am Kopf getroffen.

Durch seine Rote Karte wurde Roberts automatisch für drei Partien gesperrt. Die FA bezeichnete diese Strafe jedoch als „eindeutig unzureichend“ und beantragte bei einer Regelungskommission eine am Ende erfolgreiche Erhöhung. Der Keeper darf damit erst am 8. April im Auswärtsspiel bei Sheffield United wieder auf dem Feld stehten.

Roberts in sozialen Netzwerken attackiert

Mateta war nach dem Foul im Krankenhaus mit 25 Stichen am linken Ohr genäht worden. Roberts musste sich in der Folge mit heftigen Social-Media-Attacken auseinandersetzen, die Millwall als „ekelhafte“ Beleidigungen verurteilte.

Das Foul hatte in England für große Aufregung gesorgt, Palace-Vereinsboss Steve Parish übte scharfe Kritik an Roberts. „Das ist die rücksichtsloseste Attacke auf einem Fußballplatz, die ich je gesehen habe“, hatte er der BBC gesagt. Der Torhüter sah zunächst nur die Gelbe Karte, nach Ansicht der Videobilder erhielt er Rot.

Über die offiziellen Kanäle des FC Millwall meldete sich Roberts zum Foul auch zu Wort und entschuldigte sich noch einmal öffentlich bei Mateta. Zudem bedauerte der 30-Jährige die Attacken auf ihn und seine Familie und bekräftigte, dass er niemanden verletzen wollte.

(SID) / Bild: Imago