Nach Ingolitsch-Abgang: Nuhiu als Option für Altach?

Wie reagiert der SCR Altach auf den Abgang von Coach Fabio Ingolitsch zum SK Sturm Graz – erhält Co-Trainer Atdhe Nuhiu eine Chance?

Nach dem Wechsel des Cheftrainers in Richtung des Meisters haben die Vorarlberger bis zum heutigen Vorbereitungsstart noch keinen neuen Trainer präsentiert. Deshalb leitet mit Ex-Stürmer Atdhe Nuhiu am heutigen Mittwoch der ehemalige Ingolitsch-Assistent die erste Trainingseinheit der Altacher nach der Winterpause.

Der 36-Jährige, der den Vorarlbergern trotz des Ingolitsch-Abgangs nach Graz treu geblieben ist, gilt laut Sky-Infos neben externen Kandidaten als mögliche Option auf den vakanten Trainerposten. Nuhiu, der als Aktiver 90 Pflichtspiele für die Altacher absolvierte und 20 Tore erzielte, wurde am 30. September 2024 als Co-Trainer installiert und absolviert derzeit den UEFA Pro-Kurs. Diese Teilnahme würde ihn dazu berechtigen, Bundesliga-Trainer der Altacher zu werden.

Erfahrung als Co-Trainer & Stürmer-Legionär

Nuhiu sammelte seine ersten Erfahrungen als Coach im Altacher Nachwuchs sowie bei den Juniors des Vereins noch während seiner aktiven Karriere. Gleichzeitig ist er Co-Trainer von Kosovo-Teamchef Franco Foda, dessen Team im März in den WM-Playoffs um eine historische Endrunden-Teilnahme spielt. Nuhiu ist gleichzeitig Ex-Teamspieler des Kosovo. Er sammelte zudem als Legionär Erfahrungen in England, der Türkei und Zypern.

Nuhiu im Oktober 2024: „Meine Zukunft sehe ich als Trainer“

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.