Nach Jota-Tod: Einsatz von Chelsea-Star bei Klub-WM fraglich

Der tragische Unfalltod von Diogo Jota hat auch bei der Klub-WM für Entsetzen gesorgt – und könnte womöglich Auswirkungen auf die Spiele haben.

So steht der Einsatz von Chelseas portugiesischem Angreifer Pedro Neto im Viertelfinale des englischen Topklubs gegen Palmeiras am frühen Samstagmorgen auf der Kippe.

„Es ist ganz Pedros Entscheidung“, sagte Chelsea-Trainer Enzo Maresca auf die Frage, ob Neto im Lincoln Financial Field in Philadelphia spielen werde. Der Stürmer, der im laufenden Wettbewerb bisher drei Tore in drei Spielen erzielt hat, spielte mit Jota in der portugiesischen Mannschaft. Die beiden spielten früher auch gemeinsam bei den Wolverhampton Wanderers.

„Ich habe heute Morgen mit Pedro gesprochen. Jede Entscheidung, die er trifft, ist die richtige, und wir werden ihn unterstützen“, sagte ein sichtlich bewegter Maresca. Nach Bekanntwerden der Nachricht vom Tod Jotas hatte Neto am Donnerstag mit dem Training ausgesetzt.

„Atmosphäre war nicht die gleiche“

Auch Al-Hilal-Trainer Simone Inzaghi berichtete vor dem Viertelfinale seiner Mannschaft am Freitagabend gegen Fluminense von der Betroffenheit in seinem Team. Außenverteidiger Joao Cancelo und Mittelfeldspieler Ruben Neves vom saudischen Klub hatten mit Jota in der portugiesischen Nationalmannschaft gespielt. „Wir haben versucht zu arbeiten, aber die Atmosphäre war heute eindeutig nicht die gleiche wie an anderen Tagen“, sagte Inzaghi.

Jota hinterlässt seine Ehefrau Rute Cardoso, die er erst vor anderthalb Wochen geheiratet hatte, und drei Kinder. Er war am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall im Alter von 28 Jahren ums Leben gekommen. Bei dem Unglück starb auch sein Bruder André Silva (25).

