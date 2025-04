Nach Jubel: Pavard entschuldigt sich bei Bayern-Fans

Benjamin Pavard traf beim Champions-League-Viertelfinale gegen seinen Ex-Klub FC Bayern München. Nicht gern gesehen war der Jubel von Ex-Bayern-Spieler Benjamin Pavard beim Champions-League-Viertelfinale .

Es war ein kleiner Aufreger im Champions-League-Virtelfinale-Rückpsiel zwischen Inter und Bayern. Benjamin Pavard, der von 2019 bis 2023 Spieler bei Bayern München war, jubelte ausgiebig bei seinem Treffer zum entscheidenden 2:1 für die Nerazzurri.

Nun äußerte sich der 29-jährige Franzose in einer Instagram-Story zu seinem Jubel: „Der FC Bayern hat mir ermöglicht, der Spieler zu werden, der ich heute bin. Dieser Verein war viele Jahre mein Zuhause. Ich vergesse nie, was es für eine Ehre war, als letzter Spieler die Nummer 5 zu tragen und das Erbe einer Legende weiterzuführen“, so der französische Nationalspieler.

Weiter schrieb er: „Mein Jubel war einfach die Freude eines Kindes, das ein Viertelfinale der Champions League spielt… Es ging niemals darum, den Fans des FC Bayern gegenüber respektlos zu sein.“

Signiert ist der Post mit einem roten Herz und „Ganz viel Liebe“.

