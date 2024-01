Nach Jürgen Klopps Abschiedsverkündung: Liverpool gegen Chelsea live in UHD – die Premier League von Dienstag bis Donnerstag live & exklusiv bei Sky

Das „Match of the Week” aus Anfield am Mittwoch ab 20:45 Uhr mit den Sky Experten Rene Adler und Raphael Honigstein sowie Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld live auf Sky Sport Austria 1

Sky zeigt von Dienstag bis Donnerstag alle zehn Spiele des 22. Spieltags der Premier League live

Alle Premier League Spiele der Saison 2023/2024 in voller Länge, davon über 250 Partien live – nur auf Sky (mit dem Sky X-Traumpass alle Spiele live streamen)

Jürgen Klopp gab am Freitag überraschend bekannt, den FC Liverpool nach der Saison zu verlassen. Die Chancen, dass die Reds ihren deutschen Teammanager mit der Meisterschaft gebührend verabschieden, stehen derzeit gut. Aktuell grüßt der LFC von der Tabellenspitze und zeigte sich auch am Wochenende beim 5:2-Sieg über Norwich im FA Cup souverän und in guter Verfassung. Mit dem FC Chelsea wartet nun jedoch ein anderes Kaliber – für Klopp ist es das 466. Pflichtspiel als Liverpool-Coach.

Ab 20:45 Uhr begrüßen die Sky Experten Rene Adler und Raphael Honigstein sowie Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld die Zuschauer:innen zum „Match of the week“ auf Sky Sport Austria 1. Sky Q Kund:innen können die Partie zusätzlich in UHD genießen.

Sky zeigt von Dienstag bis Donnerstag alle zehn Spiele des 22. Spieltags der Premier League live, u. a. Nottingham Forest gegen den FC Arsenal am Dienstagabend ab 20:50 Uhr auf Sky Sport Austria 1 sowie Aston Villa gegen Newcastle United ab 21:05 Uhr Uhr auf Sky Premier League.

Der 22. Spieltag der Premier League bei Sky:

Dienstag:

20:20 Uhr: Nottingham Forest – FC Arsenal live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport 2

20:35 Uhr: FC Fulham – FC Everton live auf Sky Sport live auf Sky Sport 3

20:35 Uhr: Luton Town – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 4

20:35 Uhr: Crystal Palace – Sheffield United live auf Sky Sport 5

21:05 Uhr: Aston Villa – Newcastle United live auf Sky Sport Premier League

Mittwoch:

20:20 Uhr: Manchester City – FC Burnley live auf Sky Sport 2

20:20 Uhr: Tottenham Hotspur – FC Brentford live auf Sky Sport 3

20:45 Uhr: FC Liverpool – FC Chelsea live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Donnerstag:

20:20 Uhr: West Ham United – AFC Bournemouth live auf Sky Sport Top Event

21:05 Uhr: Wolverhampton Wanderers – Manchester United live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Beitragsbild: Imago