Nach Karriereende: Neue Aufgabe für Thiago

Der frühere Bayern-Profi Thiago Alcantara hat wenige Tage nach seinem Karriereende eine neue Rolle bei seinem Jugendverein FC Barcelona übernommen.

Wie die Katalanen mitteilten, wird der 33-Jährige in den kommenden Sommermonaten den Stab des deutschen Trainers Hansi Flick verstärken. Der Spanier solle dadurch erste Erfahrungen für eine mögliche Trainerausbildung sammeln, auch bei der US-Tour von Barca werde er dabei sein.

Thiago nach Karriereende zurück bei Jugendklub Barca

Thiago hatte zuletzt beim FC Liverpool in der Premier League gespielt, sein Vertrag dort war am 30. Juni ausgelaufen. „Danke, Fußball. Und an alle, die mich auf meinem Weg begleitet und mich zu einem besseren Spieler und Menschen gemacht haben. Bis bald, Thiago“, schrieb er vergangene Woche bei der Verkündung seines Karriereendes. Thiago war in Barcelonas berühmter Jugendakademie La Masia ausgebildet worden, ehe er im Alter von 22 Jahren zum FC Bayern gewechselt war.

(APA) / Bild: Imago