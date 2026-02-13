Nach Klose-Verlängerung: Nürnberg überrollt Karlsruhe

Trainer Miroslav Klose hat einen Tag nach seiner Vertragsverlängerung mit Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg einen Kantersieg gefeiert.

Nach zuletzt drei sieglosen Spielen gelang gegen den ebenfalls schwach ins neue Jahr gestarteten Karlsruher SC mit einem ungefährdeten 5:1 (3:0) der Befreiungsschlag.

Julian Justvan traf am Freitagabend im Max-Morlock-Stadion innerhalb von drei Minuten doppelt (25., 28.). Mohamed Ali Zoma (41., 50., 65.) entschied das Spiel früh mit einem Dreierpack. Marvin Wanitzek (58.) verkürzte zwischenzeitlich per Foulelfmeter.

Düsseldorf verpasst Sieg gegen Münster

Fortuna Düsseldorf hat in seinem Karnevalsheimspiel eine große Chance ausgelassen. Im schwachen Duell der Zweitliga-Abstiegskandidaten gegen Preußen Münster kam die Fortuna am Freitagabend nach drei Heimsiegen in Serie nicht über ein 0:0 hinaus. Noch brenzliger ist die Lage für Münster, das acht Spiele in Folge sieglos ist und zwei Punkte hinter den Düsseldorfern liegt.

