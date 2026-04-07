Nach Krankenhausaufenthalt: Rodríguez zurück im Training

Der frühere Bayern-Star James Rodríguez ist nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt wieder ins Training seines MLS-Klubs Minnesota United zurückgekehrt. Wie die US-Franchise mitteilte, werde der 34 Jahre alte Kolumbianer „je nach seinem klinischen Fortschritt“ nun schrittweise wieder ins Mannschaftstraining integriert. Rodríguez war wegen schwerer Dehydrierung nach dem Länderspiel gegen Frankreich (1:3) für drei Tage in einer Klinik behandelt worden.

Laut US-Medienberichten soll Rodríguez, der zwischen 2017 und 2019 für Bayern München gespielt hatte, an Rhabdomyolyse, einer schnellen und schweren, potenziell tödlichen Zerstörung des Muskelgewebes, erkrankt sein. Diesem Gerücht trat Minnesota entschieden entgegen. Es gebe „keinerlei medizinische Beweise“, teilte der Klub mit.

Aufgrund körperlicher Probleme hat Rodríguez in diesem Jahr bisher nur 39 Minuten für Minnesota gespielt. Am vergangenen Sonntag war der Offensivspieler gegen Frankreich nach 63 Minuten ausgewechselt worden, nachdem er zuvor sehr träge gewirkt hatte. Für die Weltmeisterschaft ist der Torschützenkönig der Endrunde 2014 trotz der wenigen Spielpraxis ziemlich sicher gesetzt.

(SID)

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