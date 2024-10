Nach Kreuzbandriss-Diagnose: Real verlängert mit verletztem Carvajal

Spaniens Rekordmeister Real Madrid hat seinen Sieg im Spitzenspiel der Primera Division gegen den FC Villarreal (2:0) am Samstagabend teuer erkauft.

Rechtsverteidiger Dani Carvajal erlitt einen Kreuzbandriss im rechten Knie und fällt lange aus. Am Sonntag gaben die Madrilenen dann die Vertragsverlängerung mit dem ehemaligen Leverkusener bis 2026 bekannt.

Es sei „eine schwere Kreuzbandverletzung bestätigt worden, ich muss mich einer Operation unterziehen und werde einige Monate ausfallen. Ich kann es kaum erwarten, mit meiner Reha zu beginnen und wie eine Bestie zurückzukommen“, schrieb Carvajal noch in der Nacht bei Instagram. Der 32-Jährige hatte bei seiner Auswechslung vor Schmerzen geschrien und war unter Tränen auf einer Trage vom Feld gebracht worden. Dass an „einem Tag wie heute“ die Vertragsverlängerung bekannt gegeben werde, zeige ihm, dass Real „der beste Verein der Welt“ sei, schrieb Carvajal in einem weiteren Post.

Ancelotti kritisiert vollen Terminkalender

Trainer Carlo Ancelotti hatte die schwere Verletzung bereits befürchtet, wollte aber die Untersuchungen abwarten. „Die Spieler sind traurig und besorgt, weil etwas passiert ist, was aufgrund des (vollen) Terminkalenders häufig passiert, und es ist einem für uns sehr, sehr wichtigen Spieler passiert“, sagte der Italiener. Real bestätigte am Sonntag, dass neben dem vorderen Kreuzband auch eine weitere Sehne in der Kniekehle und ein Außenband gerissen seien.

Carvajal, seit Jahren unverzichtbarer Stammspieler in Reals Defensive, hatte sich in der Nachspielzeit am Knie verletzt, als er unter Druck von Gegenspieler Yeremi Pino versuchte, einen Ball zu klären. „Am Ende ist das Ergebnis weniger wichtig. Nur Danis Gesundheit zählt“, sagte Fede Valverde, der vor den Augen seines früheren Mitspielers Toni Kroos das 1:0 erzielt hatte.

Nach der Länderspielpause stehen für Real wichtige Spiele an. Zunächst geht es in der Liga zu Celta Vigo (19. Oktober), dann wartet in der Champions League die Neuauflage des Finals der vergangenen Saison gegen Borussia Dortmund (22. Oktober), und in der Primera Division kommt es zum Clasico gegen den ewigen Rivalen FC Barcelona (26. Oktober).

(SID) / Bild: Imago