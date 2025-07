Nach Kritik: ÖEHV trennt sich von Geschäftsführer

Österreichs Eishockey-Verband besetzt seine Geschäftsstelle neu.

Man wolle „im Bereich Marketing, Sponsoring, Eventmanagement und Vertrieb neue Impulse setzen“, gab der ÖEHV am Donnerstag gleichzeitig mit der einvernehmlichen Trennung von Geschäftsführer Bernhard Friedrich bekannt.

Die neue Geschäftsführung werde in den kommenden Wochen vorgestellt. Die Verbandsspitze war zuletzt wegen wirtschaftlich negativer Bilanzen in den vergangenen Jahren in der Kritik gestanden.

(APA)/Bild: GEPA