Nach Leihende: SCR Altach verpflichtet Stürmer fix

Der SCR Altach hat Srdjan Hrstic fix verpflichtet. Wie die Vorarlberger bekanntgeben, unterschreibt der Stürmer einen Vertrag bis 2029.

Der 22-Jährige war bereits in der abgelaufenen Saison vom schwedischen Erstligisten BK Häcken an Altach verliehen. Nun bleibt Hrstic langfristig im Rheindorf und soll auch künftig eine Rolle in der Offensive des Bundesligisten einnehmen.

In seiner ersten Saison für den SCRA kam der Angreifer auf 26 Einsätze. Dabei erzielte Hrstic drei Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor.

Philipp Netzer, Sportdirektor: „Wir sind froh, mit Srdjan einen Stürmer gefunden zu haben, den wir bereits bestens kennen. Auch nachdem er uns im Mai zunächst verlassen hat, sind wir im engen Austausch geblieben. Die Ausgangslage hat sich zwischenzeitlich geändert, und wir freuen uns sehr, dass wir Srdjan nun fest verpflichten konnten.„

Srdjan Hrstic: „Ich freue mich sehr, wieder in Altach zu sein. Ich habe den Verein in meiner Zeit hier sehr zu schätzen gelernt und mich stets wohlgefühlt. Jetzt hoffe ich, gemeinsam mit der Mannschaft auf dem aufbauen zu können, was wir uns in der vergangenen Saison gemeinsam erarbeitet haben.„