Nach Matchwinner: Liverpool feiert „Wonderboy“ Ngumoha

Der 16-jährige Rio Ngumoha ist nach seinem großen Auftritt beim Premier-League-Debüt für Liverpool in England in aller Munde.

Mit seinem 3:2-Siegtreffer bei Newcastle United in der zehnten Minute der Nachspielzeit wurde er zum jüngsten Liverpool-Torschützen in der Liga-Historie des englischen Fußballmeisters – und danach landauf, landab gefeiert. „Sein Name ist Rio. Liverpools Wunderkind trifft in letzter Minute zum Sieg im Newcastle-Krimi“, schrieb der „Mirror“.

Im „Liverpool Echo“ war zu lesen: „Liverpools bestgehütetes Geheimnis ist nach seinem Wayne-Rooney-Moment nun das Gesprächsthema in der Fußballwelt.“ Rooney hatte einst ebenfalls mit 16 Jahren für den Stadtrivalen Everton getroffen und anschließend eine Weltkarriere gestartet. Am Freitag wird Ngumoha 17 Jahre alt – dann unterschreibt er auch seinen ersten Profivertrag.

HIGHLIGHTS | Newcastle United – FC Liverpool | 2. Spieltag

„Ich freue mich sehr für Rio. Ich habe es ihm schon gesagt: Jetzt geht es los“, berichtete Liverpools Kapitän Virgil van Dijk. „Er muss weiter hart arbeiten und bescheiden bleiben, aber es auf jeden Fall genießen, denn solche Abende sind nicht selbstverständlich, wenn man an seiner Stelle ist.“ Bereits in der vergangenen Saison kam der Youngster, der aus der Chelsea-Akademie zum LFC gewechselt war, in einem FA-Cup-Spiel zum Einsatz und avancierte mit 16 Jahren und 135 Tagen zum jüngsten Liverpool-Spieler.

Ngumoha statt Isak?

Nur drei Spieler in der Premier-League-Historie waren bei ihrem ersten Treffer jünger, darunter Rooney. Und womöglich ist Ngumoha die Antwort in der Transfer-Saga um Alexander Isak, der Newcastle gerne in Richtung Liverpool verlassen will und am Montagabend weiter außen vor war. Für den Schweden müsste Liverpool ähnlich tief in die Tasche greifen wie für Florian Wirtz.

