Nach Mega-Blackout: Arsenal dreht Spiel in Bournemouth

Spitzenreiter Arsenal hat am Samstag in der Premier League den vierten Sieg in Folge eingefahren.

Die „Gunners“ setzten sich auswärts gegen Bournemouth mit 3:2 durch und liegen nun sechs Punkte vor dem neuen Zweiten Aston Villa, der daheim gegen Nottingham Forest 3:1 gewann. Manchester City würde mit einem Heimsieg am Sonntag über Chelsea wieder bis auf vier Punkte an Arsenal herankommen.

Arsenal geriet in Bournemouth nach einem schweren Patzer von Verteidiger Gabriel zwar durch Evanilson (10.) in Rückstand, doch Pechvogel Gabriel (16.) und Declan Rice (54., 71.) drehten die Partie. Das zweite Tor der Gastgeber durch Junior Kroupi (76.) hatte keine Auswirkungen mehr.

(APA)/Bild: Imago