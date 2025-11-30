Nach Mörec-Aus: Schösswendter nennt Kriterien für neuen Trainer

Blau-Weiß Linz hat auf den anhaltenden Negativlauf reagiert und Cheftrainer Mitja Mörec von seinen Aufgaben entbunden. Ab sofort wird Andreas Gahleitner den Posten interimistisch ausfüllen, wie das Schlusslicht der ADMIRAL Bundesliga am Sonntagvormittag bekannt gab.

Sportdirektor Christoph Schösswendter äußerte sich nach der Entscheidung bei Sky u.a. über die Gründe für die Trennung sowie das Profil, das der Nachfolger des 42-Jährigen haben sollte:

Wie sind die Stunden nach dem Abpfiff der Partie beim GAK am Samstag bis zur Freistellung von Mitja Mörec am Sonntagmorgen gelaufen?

„Es waren auf jeden Fall sehr, sehr unangenehme und harte Stunden, die jetzt noch wehtun. Wir haben Mitja Mörec gestern spät in der Nacht noch darüber informiert, dass wir ihn freistellen werden. Wir sind einfach zur Überzeugung gelangt, dass die Situation jetzt besser werden muss und sogar deutlich besser werden muss. Das war in dieser Konstellation nicht mehr möglich. Heute in der Früh haben wir dann die Mannschaft gemeinsam informiert und Mitja Mörec hat sich vom Team verabschiedet.“

Was waren die Hauptgründe für den Beschluss?

„Es gibt nicht diesen einen Grund, warum wir gesagt haben, wir müssen diese Entscheidung jetzt treffen. Fakt ist, dass die Mannschaft in gewisser Art und Weise gerade ein bisschen mehr Einfachheit braucht, ein bisschen mehr Klarheit und eine ganz klare Linie.“

Einen neuen Trainer soll es im Winter geben. Welches Profil soll der neue Coach haben und wie wichtig ist Bundesliga-Erfahrung?

„Wir wollen uns nicht darauf beschränken, dass der neue Trainer schon Bundesliga-Erfahrung haben muss. Aber klar ist, dass es in gewisser Art und Weise hilft, wenn der neue Coach das mediale Drumherum und den Druck bereits kennt und damit umgehen kann. Grundsätzlich sind die Leadership-Skills und natürlich die inhaltlichen, taktischen Fähigkeiten ausschlaggebend und die müssen passen. Das sind sicher Punkte, die in die Entscheidung mit einfließen.“

(Red.)

Bild: GEPA