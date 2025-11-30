Nach Negativlauf: Schlusslicht Blau-Weiß Linz trennt sich von Trainer Mörec

Bundesliga-Schlusslicht Blau-Weiß Linz hat auf den anhaltenden Negativlauf reagiert und Trainer Mitja Mörec freigestellt.

Das gaben die Oberösterreicher einen Tag nach der Pleite beim GAK (1:3) bekannt. Blau-Weiß Linz liegt in der Tabelle nach 15 Runden mit zehn Punkten auf dem letzten Platz, der Rückstand auf den Vorletzten GAK beträgt bereits fünf Zähler.

Nach Pleite beim GAK: Schößwendter im Sky-Interview

Der 42-jährige Mörec war seit Sommer 2025 Trainer bei Blau-Weiß und folgte auf den in die Schweiz abgewanderten Gerald Scheiblehner. Zuvor trainierte er vier Jahre lang den FAC.

Schößwendter: „Freistellung notwendig“

Bis auf Weiteres wird Andreas Gahleitner als Interimstrainer übernehmen. Sportdirektor Christoph Schößwendter sagte in einem Statement des Vereins: „Diese Entscheidung ist alles andere als leichtgefallen, da ich Mitja auf und neben dem Platz für seine Expertise als auch seinen Charakter sehr schätze. Allerdings hat uns die negative Entwicklung mit zuletzt sechs Niederlagen in Serie zu diesem Schritt gezwungen. Wir waren zuversichtlich, gemeinsam den Turnaround zu schaffen, leider ging die Tendenz aber in die negative Richtung. Mit zehn Punkten nach 15 Runden und fünf Punkten Rückstand auf Platz 11 können wir uns nicht zufriedengeben, folglich ist diese Freistellung notwendig. Ich möchte mich bei Mitja für sein Engagement bedanken und wünsche ihm auf seinem weiteren Weg nur das Beste. Wir werden nun den Fokus auf die letzten zwei Heimspiele vor der Winterpause legen und zeitgleich den Markt nach passenden Persönlichkeiten für die Cheftrainerposition analysieren.“

Mörec bestritt 18 Pflichtspiele als Blau-Weiß-Coach (6 Siege, 1 Unentschieden, 11 Niederlagen).

