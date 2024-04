Nach Ndickas Zusammenbruch: Roma gegen Udine neu angesetzt

Das nach einem medizinischen Notfall abgebrochene Spiel der AS Roma ist für kommende Woche neu angesetzt worden. Das verkündete die Serie A in einer Mitteilung am Freitag.

Die Partie soll in Udine am Donnerstag (20.00 Uhr) mit dem Stand von 1:1 fortgesetzt werden.

Die Partie der Roma gegen Udinese Calcio war am Sonntag abgebrochen worden, weil Verteidiger Evan Ndicka nach 71 Minuten kollabiert war. Der Defensivspieler war anschließend mit dem Verdacht eines Herzinfarkts in ein Krankenhaus in Udine eingeliefert worden.

Nachdem sich die Befürchtungen nicht bestätigten, verließ Ndicka bereits am Montag wieder das Krankenhaus und konnte am Donnerstag das 3:1 gegen AC Milan und damit den Europa-League-Halbfinaleinzug seiner Mannschaft bejubeln. Im Halbfinale treffen die „Giallorossi“ auf Bayer Leverkusen (live auf Sky Sport Austria – streame mit dem Sky X-Traumpass).

(SID/Red.)

Bild: Imago