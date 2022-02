Nach Neymars US-Wunsch: MLS-Boss attackiert PSG-Star

MLS-Boss Don Garber hat PSG-Star Neymar attackiert, nachdem dieser über einen möglichen Wechsel in die USA gesprochen hat.

Was einst Legenden wie Franz Beckenbauer oder Pele vor machten, ist heute schon beinahe Tradition. Immer mehr Fußball-Stars lassen ihre Karriere in den USA ausklingen. So spielten in der jüngeren Vergangenheit Spieler wie David Beckham, Kaka oder auch Bastian Schweinsteiger vor ihrem Karrierende in der US-amerikanischen Major League Soccer.

Neymar will Karriere in der MLS ausklingen lassen

Dieses Szenario scheint auch für PSG-Superstar Neymar reizvoll, wie der 30-Jährige in einem Podcast mit Brasilien-Ikone Ronaldo jüngst verriet. „Ich möchte wirklich in den Vereinigten Staaten spielen, zumindest für eine Saison“, meinte Neymar angesprochen auf zukünftige Pläne.

Eine Aussage, die in der MLS wohl mit Begeisterung aufgenommen worden wäre, hätte der Brasilianer nicht eine Begründung hinterhergeschickt. Neymar: „Die Meisterschaft dort ist kurz, sodass man etwa drei oder vier Monate Urlaub im Jahr hat.“ Ein schöner Karriere-Ausklang – ohne große Anstrengung also.

MLS-Boss Garber: „Dann wollen wir sie nicht in der MLS!“

Nun hat MLS-Boss Garber durchaus empört auf die Worte des Angreifers reagiert und die despektierlichen Aussagen gegenüber der höchsten US-Spielklasse verurteilt. „Wir müssen einen großen Spieler nicht am Ende seiner Karriere holen, weil er sich entschieden hat, dass er seinen Vorruhestand in der MLS verbringen möchte“, wies der Verbandschef den zukünftigen Wechsel-Wunsch des Brasilianers ab.

„Wenn sie nicht hierher kommen, um zu spielen und einen bedeutenden Beitrag zu unseren Teams und unserer Liga zu leisten, die Liga und ihre Fans zu respektieren, wollen wir sie nicht in der MLS haben“, wurde Garber abschließend deutlich.

(skysport.de) / Bild: Imago