Nach nur zwei Monaten: Villarreal entlässt Trainer Pacheta

Der spanische Europa-League-Teilnehmer FC Villarreal hat nach nur zwei Monaten im Amt seinen Trainer Pacheta entlassen.

Dies teilte der Klub am Freitag mit. In dieser Zeit holte der 55-Jährige fünf Siege, drei Remis und vier Niederlagen. Für Villarreal offenbar zu wenig. „Der Verein möchte ihm und seinem gesamten Trainerstab für die Arbeit, das Engagement, die Professionalität, die Hingabe und die Herzlichkeit während seiner Zeit im Verein danken,“ ließ der Klub in einem Statement verlauten.

In Spaniens höchster Spielklasse liegt Villarreal mit zwölf Punkten aus zwölf Spielen auf dem 13. Platz. Am Sonntag trifft das Team auf Atletico Madrid und wird dabei von Sportdirektor Miguel Angel Tena betreut.

(SID).

Beitragsbild: Imago.