Nach Operation: Salzburg muss lange auf Kjaergaard verzichten

Schlechte Nachrichten beim FC Red Bull Salzburg: Nach seiner im Cup erlittenen Verletzung fällt Mittelfeldspieler Maurits Kjaergaard für längere Zeit aus.

Der dänische Junioren-Teamspieler wurde nach seiner Verletzung an der rechten Schulter bereits am heutigen Samstag operiert und wird den Champions-League-Startern „etliche Wochen“ fehlen. Beim knappen Weiterkommen in Hartberg musste Kjaergaard nach 88 Minuten ausgewechselt werden, beim Bundesliga-Sieg zuvor über Altach erzielte er noch sein erstes Liga-Saisontor.

Mit dem Legionär fehlen den Salzburgern beim Gastspiel bei der WSG Tirol (JETZT LIVE und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass) insgesamt sieben Profis: Fernando, Bryan Okoh, Justin Omoregie, Kamil Piatkowski, Aleksa Terzic und Lukas Wallner komplettieren das aktuelle Lazarett der Salzburger.

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.