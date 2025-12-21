Nach Penalty-Marathon: Rossi & Vancouver feiern nächsten Sieg

Marco Rossi und die Vancouver Canucks haben ihren nächsten Sieg in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gefeiert.

Im Penaltyschießen wurden am Samstag die Boston Bruins auswärts mit 5:4 besiegt, der Vorarlberger Rossi bekam knapp 24 Minuten Eiszeit und steuerte einen Assist bei. Das Shootout wurde zum Marathon, Liam Öhgren erzielte im siebenten Durchgang das einzige Tor. Schon in der regulären Spielzeit hatte er ein Tor und einen Assist verbucht. Boston steht indes auf Rang neun im Osten.

Sieg für Rossi-Ex-Team Minnesota

Deutschlands Eishockeystar Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der NHL das deutsche Duell gegen Nico Sturm verloren. Der Kölner unterlag trotz zwei Assists mit seinem Team 2:5 bei Rossis Ex-Team Minnesota Wild und musste nach zwei Siegen in Folge wieder einen Rückschlag einstecken. Tim Stützle dagegen bezwang mit den Ottawa Senators die Chicago Blackhawks mit 6:4 und verbuchte gleich drei Scorerpunkte.

Draisaitl, der am vergangenen Dienstag als erster Deutscher die Schallmauer von 1000 Scorerpunkten in der NHL-Hauptrunde durchbrochen hatte, punktete fleißig weiter. Zunächst allerdings half der 30-Jährige dem Gegner, als er beim 0:2 auf der Strafbank saß (11.). Dann jedoch bereitete er die Treffer von Andrew Mangiapane (14.) und Connor McDavid (19.) zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich vor.

Für die Entscheidung sorgte Sturm, der ins leere Tor traf (59.). Edmonton ist trotz der Niederlage weiter auf Playoff-Kurs, Minnesota liegt nach dem siebten Sieg in Folge neun Punkte vor den Oilers.

Auch Ottawa & Seattle gewinnen

Stützle leitete bei Ottawas 1:0 von Tyler Kleven (7.) die Vorarbeit. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte der Ex-Mannheimer in Unterzahl mit seinem 16. Saisontor das 2:1 (29.). Auch den entscheidenden fünften Treffer durch David Perron bereitete der 23-Jährige vor (46.). Nach dem dritten Sieg in Serie sind die Playoffs wieder in Reichweite.

Ohne Einsatzminuten blieb Torhüter Philipp Grubauer beim 4:2-Sieg seiner Seattle Kraken bei den San Jose Sharks.

(APA/SID/Red.)

Beitragsbild: Imago.