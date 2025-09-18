Nach Platzverweis: Simeone fordert mehr Schutz für Trainer

Atlético Madrids Starcoach Diego Simeone hat nach seiner Roten Karte im Anfield Stadium mehr Schutz für die Trainer vor Beschimpfungen durch Fans gefordert.

Simeone war nach dem späten Treffer von Liverpools Virgil van Dijk (92.) zum 2:3-Endstand mit einem Reds-Anhänger hinter seiner Trainerbank aneinandergeraten und hatte daraufhin den Platzverweis kassiert.

„Genauso wie wir gegen Rassismus kämpfen, sollten wir uns auch mit diesem Thema befassen. Denn wir haben kein Recht, darauf zu reagieren, und es ist nicht leicht, während des gesamten Spiels beleidigt zu werden“, sagte Simeone: „Meine Reaktion ist nicht zu rechtfertigen, aber wissen Sie, wie es ist, 90 Minuten lang beleidigt zu werden? Ich hoffe, dass Liverpool diesen Aspekt verbessern kann und dass es Konsequenzen gibt, wenn die Person identifiziert wird.“

Atlético hatte sich vor dem späten Nackenschlag nach einem 0:2-Rückstand gegen das Team von Nationalspieler Florian Wirtz zurückgekämpft und musste die Heimreise dennoch ohne Punkte nach der Auftaktpartie antreten.

Die Highlights im Video:

