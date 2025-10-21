Nach Protesten: LaLiga bläst Barca-Auswärtsspiel im Miami wieder ab

Das umstrittene „Auswärts-Auswärtsspiel“ des FC Barcelona in Miami findet nach Protesten von Spielern und Fans nun doch nicht statt!

Spaniens LaLiga gab den Plan, das Meisterschaftsspiel zwischen dem FC Villarreal und Barca am 20. Dezember in den USA auszutragen, am Dienstag auf – aufgrund der in Spanien entstandenen „Unsicherheit“.

Liga bedauert Rückzug

Die Liga bedaure es „zutiefst, dass dieses Projekt, das eine historische und unvergleichliche Gelegenheit zur Internationalisierung des spanischen Fußballs darstellte, nicht weitergeführt werden kann“, hieß es am Dienstagabend in einer Pressemitteilung. Ein Spiel im Ausland hätte „einen entscheidenden Schritt in der globalen Expansion unserer Liga bedeutet“, Initiativen wie diese seien „entscheidend, um die Nachhaltigkeit und das Wachstum des spanischen Fußballs zu gewährleisten“. Darauf zu verzichten, erschwere „die Generierung neuer Einnahmen“ und begrenze „die Fähigkeit der Vereine zu investieren“.

Heftige Kritik

Am ersten Spiel einer europäischen Liga im Ausland hatte es heftige Kritik gegeben, sowohl von den Fans, als auch von den Spielern. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hatte nur „widerstrebend“ und „ausnahmsweise“ zugestimmt. Den gleichen Antrag hatte auch die italienische Serie A für das Spiel zwischen der AC Mailand und Como 1907 gestellt. Aufgrund der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele im San Siro zwei Tage zuvor soll die Partie am 8. Februar im australischen Perth ausgetragen werden.

