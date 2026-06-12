Nach Protesten: ÖFB-Gegner Irland verlegt Spiel gegen Israel

Österreichs Gruppengegner Irland wird sein Nations-League-Heimspiel gegen Israel am 4. Oktober auf einem neutralen Platz austragen. Die UEFA stimmte einem entsprechenden Antrag des nationalen Fußball-Verbandes FAI zu. „Nach Rücksprache mit verschiedenen Interessengruppen ist der Verband der Ansicht, dass organisatorische Herausforderungen die Durchführung des Spiels beeinträchtigen könnten“, teilte die FAI mit.

Als Spielort war ursprünglich das Aviva Stadium in Dublin geplant. Dort war im Mai der WM-Test zwischen Irland und Katar zweimal durch Proteste von Heimfans gegen die anstehenden Begegnungen mit Israel unterbrochen worden. Auslöser waren auf den Rasen geworfene Tennisbälle mit Abbildungen der palästinensischen Flagge.

Der irische Verband sei sich des „Leids und der Zerstörung, die die Zivilbevölkerung im Gazastreifen erleidet, zutiefst bewusst“, hieß es am Freitag in der Erklärung. Im November 2025 hatte die FAI-Generalversammlung einen Antrag verabschiedet mit dem Ziel, beim UEFA-Exekutivkomitee die sofortige Suspendierung des israelischen Fußballverbands von UEFA-Wettbewerben wegen eines Verstoßes gegen die Statuten zu beantragen.

(SID) / Bild: Imago