ÖFB-Heimspiel gegen Israel in Nations League ausverkauft

Das Nations-League-Heimspiel des österreichischen Fußball-Nationalteams der Männer gegen Israel in Linz am 24. September (20.45 Uhr) ist bereits ausverkauft.

Das vermeldete der ÖFB am Donnerstag. Für die Partie in der Raiffeisen Arena gibt es allenfalls Restkarten von nicht abgerufenen Kontingenten. Für das Match gegen Kosovo am 27. September (18.00) im Wiener Happel-Stadion sind bisher 20.000 Karten abgesetzt worden.

(APA)/Beitragsbild: GEPA