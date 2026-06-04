Nach Leih-Ende: Daghim will nicht zurück nach Salzburg

Hinter Salzburg-Youngster Adam Daghim liegen turbulente Wochen und Monate. Mit dem VfL Wolfsburg stieg der Leih-Stürmer nach einer schwachen Saison aus der deutschen Bundesliga ab.

Obwohl dem Dänen in 30 Pflichtspielen nur zwei Treffer für die „Wölfe“ gelangen, wurde er kürzlich erstmals für das A-Nationalteam nachnominiert und feierte am Mittwochabend beim torlosen Remis gegen DR Kongo sein Länderspieldebüt.

Nach der Partie machte Daghim im dänischen Fernsehen klar, dass eine Rückkehr nach Österreich für ihn nicht in Frage kommt. „Im Grunde möchte ich Salzburg einfach verlassen. Der Verein weiß das auch. Hoffentlich gibt es Interesse und ein passendes Angebot für mich“, sagte der 20-Jährige.

Daghim will in Top-5-Liga

Der schnelle Angreifer sieht seine sportliche Zukunft in einer der besten Ligen Europas. „Meine Priorität ist Spielpraxis auf höchstem Niveau. Am liebsten wäre mir eine Liga unter den Top 5“, erklärte Daghim.

Der Flügelangreifer war im Sommer 2023 für drei Millionen Euro vom dänischen Klub Aarhus GF zu Red Bull Salzburg gewechselt. Für die Mozartstädter erzielte er in 56 Pflichtspielen sechs Treffer und steuerte zudem fünf Vorlagen bei. Sein Martkwert liegt laut „transfermarkt.at“ aktuell bei 7,5 Millionen Euro.

VIDEO: Daghim (wohl) letzter Treffer im Salzburg-Dress

Bild: Imago