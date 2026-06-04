Nach Ankunft im WM-Quartier: So geht es für das ÖFB-Team weiter

Am Donnerstag ist das ÖFB-Team von Wien in Richtung Los Angeles zur WM-Endrunde abgehoben. Aber wie geht es nach der Ankunft in den USA für die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick weiter?

Vom Flughafen in Los Angeles setzen die ÖFB-Kicker ihre Reise ins Luxus-Hotel „Ritz-Carlton Bacara“ bei Santa Barbara direkt an der kalifornischen Pazifikküste fort. Die Fahrt vom Flughafen LA bis ins WM-Quartier dürfte nochmal zwischen zwei und drei Stunden in Anspruch nehmen.

Rangnick: „Haben unbändige Vorfreude auf das WM-Quartier“

Bis zum ersten WM-Spiel gegen Jordanien am 17. Juni (6 Uhr MESZ) bleiben dem ÖFB-Team noch fast zwei Wochen, um sich optimal auf die immens wichtige Auftaktpartie gegen den vermeintlich schwächsten Gruppengegner vorzubereiten.

Trainingsstart am Freitag

Gleich am Freitagvormittag steht für Österreichs WM-Fahrer um 11 Uhr Ortszeit (20 Uhr MESZ) die erste öffentliche Trainingseinheit Harder Stadium in Santa Barbara auf dem Programm.

Bei allen weiteren Trainingseinheiten sind Medienvertreter jeweils nur 15 Minuten zugelassen, der Rest der Einheiten findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ab Samstag beginnen die Mannschaftstrainings immer um 11:30 Uhr (20:30 Uhr MESZ). Ab Sonntag findet im Anschluss an die Einheiten jeweils um 13:30 Uhr (22:30 Uhr MESZ) eine Pressekonferenz statt.

Das Abschlusstraining vor dem Auftaktspiel gegen Jordanien steigt am 15. Juni um 11 Uhr (20 Uhr MESZ). Wenige Stunden später stellt sich ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick bei der Pressekonferenz im Levi’s Stadium den Fragen der Journalisten (18:45 Uhr/3:45 Uhr MESZ).

Bild: GEPA