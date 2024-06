Nach Rapid-Abgang: Schick wechselt innerhalb von Österreich

Thorsten Schick hat nach seinem Abgang vom SK Rapid einen neuen Verein gefunden. Der 34-Jährige wechselt zum DSV Leoben.

Schick stand in insgesamt 158 Pflichtspielen für die Hütteldorfer auf dem Feld. Dabei gelangen dem Routinier drei Tore und 40 Vorlagen. Zuvor spielte Schick unter anderem auch in der Schweiz für BSC Young Boys und in Österreich für die Admira, Altach und Sturm Graz.

Mit Leoben muss der Ex-Rapidler in der drittklassigen Regionalliga Mitte antreten. Der Verein erhielt keine Lizenz und musste zwangsabsteigen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von DSV TGI Gold Leoben (@dsv_leoben)

Bild: GEPA