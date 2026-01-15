Nach Real-Blamage: Barca entgeht mit Mühe Pokal-Schock

Einen Tag nach der Demütigung für Real Madrid haben der FC Barcelona und Trainer Hansi Flick die nächste Blamage eines Favoriten in der spanischen Copa del Rey mit Mühe verhindert.

Der Titelverteidiger erreichte am Donnerstagabend durch ein hart erkämpftes 2:0 (0:0) beim Zweitligisten Racing Santander das Viertelfinale. Ferran Torres (66.) und Lamine Yamal (90.+5) trafen zum Sieg.

Nachdem sich die Madrilenen am Vortag mit dem 2:3 bei Albacete Balompié, den Tabellen-17. der zweiten spanischen Liga, bis auf die Knochen blamiert hatten, verzichtete Flick auf personelle Experimente. Seine Stars taten sich lange schwer, dazu hatten die Katalanen Glück, dass zwei Treffer des Außenseiters in der Schlussphase aufgrund von Abseitspositionen nicht zählten. Und: Torhüter Joan García rettete spät einmal stark, ehe Yamal nach einem Konter für die Entscheidung sorgte.

(SID) / Bild: Imago