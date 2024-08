Nach Rot-Foul: Bundesliga gibt Üstündag-Sperre bekannt

Cem Üstündag ist nach seinem Ausschluss gegen den SCR Altach vom Senat 1 der ADMIRAL Bundesliga für zwei Spiele gesperrt worden. Das gab die Liga am Montagnachmittag bekannt.

Beim 2:1-Erfolg der WSG Tirol im „Ländle“ zum Liga-Auftakt (Spielbericht + VIDEO-Highlights) war der 23-jährige Mittelfeldspieler in der 89. Minute eingewechselt worden. Lediglich vier Minuten später wurde Üstündag nach einem harten Einstieg gegen Lukas Fadinger vom Platz gestellt.

Erster Saison-Platzverweis für Üstündag

Es war der erste Platzverweis in dieser Bundesliga-Saison und der einzige in der 1. Runde. Die WSG muss am kommenden Samstag beim Heimspiel gegen den Aufsteiger GAK (ab 16:45 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 3 – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass) auf den Mittelfeldspieler verzichten.

Bild: GEPA