Nach Rot-Foul: Salzburgs Bernede im Cup-Finale spielberechtigt

Fußball-Meister Red Bull Salzburg kann im ÖFB-Cupfinale am Samstag gegen den LASK auf Antoine Bernede zurückgreifen. Der französische Mittelfeldspieler fasste für sein grobes Foul am Sonntag im Ligaspiel beim WAC (2:1) zwar zwei Spiele Sperre aus. Eines davon wurde dem 21-Jährigen vom Strafsenat aber bedingt auf sechs Monate nachgesehen, gab die Bundesliga am Montagabend bekannt.

Bernede fehlt den Salzburgern damit nur im “Rückspiel” gegen den WAC am Mittwoch (ab 17.30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1). Im Cup-Endspiel in Klagenfurt ist der Mittelfeldmann wieder einsatzberechtigt.

