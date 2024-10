Nach Rot für van Dijk: Niederlande retten Punkt gegen Ungarn

Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft hat im Kampf um den Gruppensieg in der Nations League einen Dämpfer kassiert, in Unterzahl aber zumindest einen Punkt gerettet. Die Niederlande ergatterte so doch noch ein 1:1-Remis in Ungarn.



Das Team von Bondscoach Ronald Koeman kam am Freitag in Budapest nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Roland Sallai (32.) brachte das Heimteam in Führung, Denzel Dumfries (83.) traf in der Schlussphase per Kopf zum Ausgleich.

Vor dem Duell mit Deutschland am Montag (20.45 Uhr) haben die Niederländer damit fünf Punkte auf dem Konto. In München wird die Elftal aber auf Kapitän Virgil van Dijk verzichten müssen, der wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte sah (79.).

Niederlande & Ungarn trauern um Neeskens

Für Oranje war es das erste Spiel nach dem Tod von Johan Neeskens. Der niederländische Finaltorschütze gegen das DFB-Team (1:2) bei der WM 1974 war am vergangenen Sonntag überraschend im Alter von 73 Jahren gestorben. Zu Ehren Neeskens liefen die Gäste, für die der Leipziger Xavi Simons in der Startelf stand, mit Trauerflor auf.

Während die Niederländer um Spielkontrolle bemüht waren, setzten die Ungarn in der Offensive auf vereinzelte Nadelstiche. So auch in der 32. Minute, als Sallai aus kurzer Distanz volley zum 1:0 traf. Kurz vor der Pause hatte Oranje dann mit einem indirekten Freistoß im gegnerischen Strafraum die große Chance auf den Ausgleich, Ungarns Torwart Denes Dibusz parierte aber den Versuch von Cody Gakpo. Im zweiten Durchgang drückte die Elftal dann weiter auf den Ausgleich, Dumfries belohnte die Gäste der Niederlande in Ungarn doch noch. Auf der anderen Seite verteidigten die Hausherren mit Rapid-Rechtsverteidiger Bendeguz Bolla die Führung bis ins Finish.

Rot-weiß-rote Beteiligung bei Ukraine-Erfolg

Unter österreichischer Beteiligung ging die Partie der Liga B zwischen der Ukraine und Georgien über die Bühne. Das rot-weiß-rote Schiedsrichter-Team im polnischen Posen wurde von Julian Weinberger angeführt. Chelsea-Star Mychajlo Mudryk (35.) schoss für die Ukrainer den entscheidenden 1:0-Treffer.

Ebenso ein 1:0-Sieg gelang Österreichs EM-Bezwinger Türkei zuhause gegen Montenegro durch Irfan Kahveci.

(SID/Red./APA.)

Beitragsbild: Imago.