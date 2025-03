Nach Rot im Derby: Sperre für Poms steht fest

Nach seiner Roten Karten im 201. Grazer Derby gegen Sturm Graz hat GAK-Trainer Rene Poms seine Strafe erhalten. Der 49-Jährige wird für ein Spiel gesperrt.

Das gab der Senat 1 der Österreichischen Fußball-Bundesliga am Montagabend bekannt. Poms werde „aufgrund einer Nichtbefolgung einer Verbandsanordnung“ für das nächste Pflichtspiel gesperrt. Somit wird der GAK-Coach beim Liga-Auswärtsspiel gegen den SK Rapid (am Sonntag ab 16 Uhr auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass) nicht an der Seitenlinie stehen.

Poms wurde im Grazer Derby gegen Sturm Graz in der 88. Minute nach dem Platzverweis für GAK-Kapitän Marco Perchtold ebenfalls vom Platz verwiesen. Nach dem Spiel zeigte sich der 49-Jährige nicht einverstanden mit der Entscheidung des Unparteiischen.

„Der Schiedsrichter hat überreagiert“: Poms über seine rote Karte

